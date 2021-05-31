Синоптик озвучила прогноз погоди на тиждень
Наталка Діденко у своєму Facebook повідомила, що 1 червня мінімальна температура в Україні становитиме +5 градусів, а вдень очікується до +15 градусів.
Дощі очікуються з 2 по 4 червня, температура трохи підвищиться до +20 градусів.
Справжнє потепління, очікується вже в наступні суботу-неділю.
"Всім, хто цікавиться, коли ж потепління. У наступні суботу-неділю. Тому найближчий тиждень плащі і легкі куртки актуальні! 5-6 червня температура підвищиться і згадає про 20 градусах. Не мерзніть, підносите до себе теплих котів", - прогнозує Діденко.
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Раніше ми писали, що українцям розповіли, якою буде погода влітку цього року
Про це повідомив народний синоптик Леонід Горбань.
Червень
До 6 червня спеки чекати не варто, темпуратура буде до 21-22 градусів тепла.
16-17 червня можливо вже сильне похолодання, а теплішати почне з 22 червня.
Дощі ймовірні 2 червня, 6-8, 18-19, 24-26 і 30-го.
Липень
Протягом місяця досить жарко, від 27 до 29 градусів тепла. Також ймовірні сильні бурі – 2-3, 10-11, 17-19, 24-25 числах.
У липні може випасти 45-50 мм дощу.
Серпень
З 1 по 11 серпня очікується сильна спека до 35 градусів. З 17-го числа температура знизиться до 26 градусів, а в кінці місяця і зовсім "похолодає" до 21-22.
Опади ймовірні 2, 9-10, 15, 22, 25 і 29 серпня.
До слова, погода в Україні різко зіпсується,"буде всього +12".
Як повідомляла Politeka, антициклон витіснить дощі і грози, названа дата: чого чекати від погоди.
Також Politeka писала, що синоптик Леонід Горбань дав детальний прогноз погоди в Україні.