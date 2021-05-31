У кількох українських обласних центрах подорожчає проїзд

Українців попередили про подорожчання проїзду в кількох обласних центрах. Ціни стануть вищими вже з 1 червня. Зокрема, в одному з міст проїзд подорожчає вдвічі

Так, у Вінниці вартість проїзду в маршрутних таксі складе 10 грн, а вночі — 12 грн. До цього ціна була 5-6 грн, в нічний час - 8 грн.

Місцева влада розповіла, що це вимушений захід, адже в результаті пандемії впав пасажиропотік. Крім того, маршрутники перевозять учнів за півціни, а інвалідів, учасників АТО та інших пільговиків безкоштовно.

Варто зазначити, що наприкінці травня проїзд у громадському транспорті Львова збільшився з 6-7 грн до 10 грн. Однак в кіосках можна купити квитки зі знижками.

Також проїзд подорожчає в Полтаві.

До слова, у Кривому Розі власники "картки криворіжця" вже місяць як безкоштовно їздять у комунальному транспорті, а для гостей міста поїздка обходиться у 2,5 грн.

Не вщухають розмови і про підвищення проїзду в Києві. Днями мер Віталій Кличко заявив, що тарифи на проїзд зростуть, але не розповів суму.

При цьому представники комунального транспорту розповіли про свої збитки, адже, за їхніми словами, ціна за проїзд нижче собівартості перевезення одного пасажира.

У метрополітені заявили, що собівартість перевезення одного пасажира в "підземці" сьогодні перевищує 20 гривень. У наземному транспорті - 25 грн.

До слова, тарифи на проїзд у комунальному транспорті столиці не переглядалися з середини 2018 року.

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