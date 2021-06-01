Жителів спального району Дніпра переполошила звістка про величезного павука, якого виявили прямо на дитячому майданчику

Так, в Новокодацькому районі в житловому масиві "Парус" біля дитячого майданчика, розташованого на розі вулиць Метробудівська та Набережна Заводська, знайшли тарантула. Місцевий житель вирішив попередити батьків про небезпеку, повідомивши про це в соцмережі Фейсбук і виклавши фото нори з павуком, передає Politeka.net.

"Хто гуляє на дитячому майданчику, будьте обережні - там живе таке", - повідомив очевидець.

У коментарях до посту користувачі швидко вирахували "винуватця" галасу. За словами людей, знайдений павук є або південноруським тарантулом, або чорним земляним тарантулом. Перший живе по всій Україні, а другий - від Одеської до Запорізької та Донецької області. Земляний тарантул, як і його побратим південноруський, не несуть смертельної небезпеки для людини, проте можуть вкусити. Розмір павука може досягати 25-30 мм.

Його укус для людини по відчуттям порівняний з ужалением шершня і викликає лише місцевий набряк. Отрута не викликає летального результату у великих тварин і людини через слабку активність. Після укусу в людини виникає набряк і біль в укушеному місці, іноді шкіра стає жовтого кольору і залишається такою близько двох місяців.

Українці активно коментують подію:

"якщо павук викликайте зоологів нехай відселять"

"для людини не несе небезпеки. У мене у дворі в Підгородньому такий жив роки 4. Цього року кудись зник. Нікого не чіпав. Ми його теж не чіпали, діти в його нірку пальці не пхали"

"Такий у мене живе, нікого не з'їв ще"

"Тарантули живуть в Новокодацькому районі і дуже багато. Не чіпай і він не зачепить. Вони хороші помічники на городі"

"Може табличку туди пристосувати. З назвою, описом і попередженням: "не чіпати"?"

"Там 100% може бути потомство... вони небезпечні ... Антидот відразу не підібрати: при укусі бажано фото або ж сам павук для підбору вакцини... А взагалі красивий, з такою увагою йому капець..."

"Красунчик)))"

Нагадаємо, що отруйні істоти атакували українців, з'явилися знімки: "після укусу нудить"

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