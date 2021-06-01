Українцям показали базові тарифи на газ на Червень 2021 року

Річний тариф на блакитне паливо для населення коливається від 7,80 до 13,5 грн за кубометр. Станом на 26 травня місячні пропозиції компаній стартують від 7,99 грн за кубометр і досягають 11,89 грн за кубометр. Літні пропозиції постачальників варіюються від 7,80 грн за кубометр до 13,50 грн за кубометр, пише "ГазПравда" - консультаційний центр для населення.

У більшості компаній місячна ціна на Червень 2021 року нижче, ніж річна пропозиція. Наприклад, у ТОВ "Чернівецька обласна енергопостачальна компанія" різниця сягає 5 грн за кубометр (8,50 грн у червні проти 13,50 грн – річна ціна).

Однак у кількох постачальників "ТОВ" ЗАКАРПАТТЯ ЕНЕРГОЗБУТ", ТОВ "ГАЗПРОМПОСТАЧ", ТОВ "ГЛАСКОМЕРЦ" навпаки річна пропозиція є більш вигідною. Згідно моніторингу, поки що це найнижчий тариф серед усіх компаній, що надають такі послуги. Всі вони повинні були визначитися з тарифами до кінця дня 25 квітня, проте знижувати ціну і надалі правила не забороняють.

Компанія "КиївГазЕнерджі", в якій ще місяць тому перестав працювати сайт, досі не оприлюднила свою літню ціну газу на Червень. Компанію за це порушення чекає перевірка і санкції.

Нагадаємо, протягом дії літнього контракту постачальникам не заборонено змінювати ціну в бік зниження, але заборонено збільшувати її. Енергорегулятор України постановив з 1 травня 2021 року автоматично перевести всіх побутових споживачів газу на річний контракт. Зробили це для того, щоб позбавити споживачів від "цінової турбулентності".

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