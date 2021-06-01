В Україні настало календарне літо, але зима поки не поспішає залишати Карпати
Як передає Politeka.net, кадри засніжених гір опублікували на Facebook-сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста.
Так, станом на ранок, 1 червня, на м. Піп Іван Чорногірський хмарно, обмежена видимість до 30 м.
Більш того, температура повітря тут становить 1 градус нижче нуля.
Українці в мережі були здивовані побаченим.
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"Ого! Нічого собі погода 1 червня", "Ось тобі і перший день літа", " а літо де?", "Добре, що зимовий одяг ще не сховав", " з початком літа", ,- писали в коментарях під постом.
Синоптики кажуть, що погода дивуватиме українців протягом усього літа.
За словами фахівців, Червень буде теплим, а в ось в інші місяці можливі часті дощі і навіть бурі. Так, в серпні вони будуть поєднуватися з аномальною спекою.
Нагадаємо, що після рясних дощів у Дніпрі на небі одночасно розкинулися три веселки.
Як Politeka писала, що через негоду водою в Одесі знову затопило низку міських вулиць, цього разу найбільше дісталося хімічній.
Також Politeka повідомляла, що Київ перетворився на" величезну калюжу", кадри наслідків негоди в центрі столиці.