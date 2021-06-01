У Вінниці п'яна жінка скоїла ДТП, внаслідок якої постраждала дитина

Про те, що відбувається в той нещасливий день розповіла сестра в коментарі "Факт".

Батьки 13-річного Андрія Тарасюка кажуть, що 43-річна винуватиця ДТП перерахувала на його лікування лише 10 тисяч гривень. Хлопчик досі перебуває в лікарні.

Після скоєння ДТП жінка не розуміла, що накоїла.

"Я сама бачила неадекватну водія, яка лежала на задньому сидінні свого автомобіля. У салоні стояв запах горілки, як на спиртовому заводі. Я крикнула їй: "що ж ти накоїла?!"А жінка пробурмотіла, запинаючись на кожному слові:" Я не п'яна, це той хлопчик сам був п'яний...", - поділилася сестра Андрія.

Варто зазначити, що суд відпустив під заставу жінку, яка п'яною збила дитину.



Сім'я підозрюваної внесла 180 тисяч гривень.

Раніше ми повідомляли, що жінка з трьома дітьми потрапила в смертельну ДТП під Одесою.

Вона загинула на місці, малюків госпіталізували в найближчу лікарню.

"Горе!!!! Жінка на смерть, дітей забрала швидка... Мати трьох дітей!!! Співчуття родині!!! І здоров'я дітям! Молимося " - повідомили в мережі очевидці аварії.



Нагадаємо, у гонитві від поліції українець доїхав до сусідньої області: не зупинили ні пробиті шини, ні постріли в повітря

Як повідомляла Politeka, "Шансів вижити Немає": чоловік вирішив перебігти багатосмугову трасу і сильно поплатився, деталі