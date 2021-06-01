Як передає Politeka.net, прогнозом на найближчі дні поділилася синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.
За словами фахівця, циклон з дощами, який прийшов в Уркаїну 1 червня, продовжить "господарювати" і мало не до кінця тижня.
До того, українців чекає аномальна спека в окремі дні серпня.
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Нагадаємо, літо почнеться з дощів: синоптики приголомшили одеситів прогнозом на три місяці.
Як повідомляла Politeka, негода зіпсує українцям вихідні, синоптик радить одягатися тепліше: кому не пощастило.
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