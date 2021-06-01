"Волога погода охопить більшість областей України очікуються дощі, місцями грози, поривчастий, до сильного, вітер. Найменша ймовірність опадів 2 - го червня - на північному заході, крайній півночі України", - поділилася Діденко.

Синоптик зазначила, що температура повітря коливатиметься в межах 15-20 градусів зі знаком "плюс".

У той же час Діденко пише, що вже починаючи з п'ятниці погода в Україні буде близька до літньої - на термометрах ми побачимо +20-25 градусів.

В цілому, літо в Україні очікується аномальним. Синоптики кажуть, що Червень в 2021 році буде теплим, а в ось в інші місяці можливі часті дощі і навіть бурі.

До того, українців чекає аномальна спека в окремі дні серпня.

Нагадаємо, літо почнеться з дощів: синоптики приголомшили одеситів прогнозом на три місяці.

Як повідомляла Politeka, негода зіпсує українцям вихідні, синоптик радить одягатися тепліше: кому не пощастило.

Також Politeka писала, що грози з градом і шквальний вітер не дадуть розслабитися перед вихідними: що приготувала погода.