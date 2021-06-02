Українців перевели на нові літні тарифи на газ на Червень 2021 року

Річний тариф на блакитне паливо для населення варіюватися від 7,80 до 13,5 грн за кубометр, пише Оbozrevatel. Станом на 26 травня місячні пропозиції компаній стартують від 7,99 грн за кубометр і досягають 11,89 грн за кубометр.

У більшості компаній місячна ціна на Червень 2021 року нижче, ніж річна пропозиція. Наприклад, у ТОВ "Чернівецька обласна енергопостачальна компанія" різниця сягає 5 грн за кубометр (8,50 грн у червні проти 13,50 грн – річна ціна).

У "Херсонської обласної газопостачальної компанії" річний тариф становить 13,5 грн, а місячний у червні – 11,89 грн. Для прикладу, клієнти "Харківгаззбуту" можуть платити всього 7,99 грн за куб (річний тариф збігається з місячним).

Це означає, Якщо в місяць на підігрів гарячої води і приготування їжі витрачається 50 кубометрів газу, то клієнти "Херсонської обласної газопостачальної компанії" заплатять 594 грн, а харківської компанії – всього 399,5 грн.

Компанія "КиївГазЕнерджі", в якій ще місяць тому перестав працювати сайт, досі не оприлюднила свою літню ціну газу на Червень. Компанію за це порушення чекає перевірка і санкції.

У кількох постачальників-ТОВ "Закарпаття Енергозбут", ТОВ" ГАЗПРОМПОСТАЧ", ТОВ" ГЛАСКОМЕРЦ " – навпаки, річна пропозиція більш вигідна.

Варто нагадати, що протягом дії літнього контракту постачальникам не заборонено змінювати ціну в бік зниження, але заборонено збільшувати її. Енергорегулятор України постановив з 1 травня 2021 року автоматично перевести всіх побутових споживачів газу на річний контракт. Зробили це для того, щоб позбавити споживачів від "цінової турбулентності".

Нагадавши, нові тарифи на газ в Україні, як зростуть суми в платіжках: «досягли рекордних показників».

Як повідомляла Politeka, українців позбавлять субсидій і соцдопомоги під новим приводом: що задумали в Раді.

Також Politeka писала, що ціни на продукти в Україні можуть знизити, законопроект вже в Раді: повний список товарів.