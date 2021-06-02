Співачка Настя Каменських разом з чоловіком Потапом щоранку бігають

40-річний Потап і його 33-річна дружина щоранку виходять на спільну пробіжку незважаючи на погоду. Так, Потап поділився знімком у своєму акаунті в Instagram в розділі сторіз, який першою опублікувала Настя, як вони з ранку зібралися на прогулянку в дощ, передає Politeka.net.

"Дощ не перешкода", - підписав Потап знімок з Каменських.

На фото пара зробила селфі в обнімку рано вранці, Настя в чорній стильній шапці і довгій сіро-Білій толстовці, а Потап в чорній толстовці і в капюшоні на голові. Настя ніжно притулилася до коханого чоловіка на фото.

І хоч за вікном вже другий день літа, погода не балує теплом, але Потапу і Насті це не заважає займатися спортом.

Нещодавно Настя Каменських повідомляла, що вони з Потапом ніколи не хотіли бути дуетом, оскільки у кожного великі амбіції. До того ж вони обидва Тельці зодіаку. Каменських розповідає, що стосунки з'ясовували дуже багато.

"Ми два Тельця, ще й творчі, у кожного великі амбіції, ніхто ніколи не хотів бути дуетом, ми завжди хотіли бути сольними артистами. Тому ми дуже-дуже багато з'ясовували стосунки, я маю на увазі психи якісь були. Льоша дуже Темпераментний. Пам'ятаю, коли йому було років 25, він як ведмідь міг прям дуже лаятися", - додала Настя.

Нагадаємо, що повністю роздягнена Каменських влаштувала релакс під душем, не вимикаючи камеру:"не судіть строго".

Як повідомляла Politeka, ігривая Каменських в легкому халатику блиснула своїми екзотичними плодами: "черга вишикувалася...".