Відомий хореограф, зірка "Танців з зірками", Олена Шоптенко, розповіла, як навчитися не спізнюватися

Зірка чудово виглядає з і без макіяжу, повідомляє Politeka.net. Хореограф ніколи не соромиться показати себе в незручних життєвих ситуаціях.

Нещодавно 33-річна красуня розповіла, що підгледіла лайфхак, як навчитися не спізнюватися - завжди всіх спокійно чекати.

На одних з останніх постів танцівниця показала результати хорошого догляду за шкірою. Вона позувала за столиком зі склянкою кави, піднявши одну ногу на стілець.

"Я чула сотні вибачень від людей, які спізнюються на тренування, зустріч, зйомку і навіть літак. І сотню разів вибачалася сама. Кожен раз ми сподіваємося, що це не повториться, але всі ми люди, і спізнюватися це нормально. І злитися на тих, хто спізнюється, теж нормально. ⁣ ⁣Сьогодні я хочу поділитися лайфхаком, який я підгледіла у однієї людини, яка ніколи не спізнюється і завжди всіх спокійно чекає. ⁣ ⁣Назвемо це: замітка "я-трохи-запізнюся", - написала Шоптенко.

За словами танцівниці, є один дуже хороший спосіб стати пунктуальніше-створити замітки в телефоні.⁣⁣

"Працює просто. У своєму телефоні створюєте замітку: в ній ми будемо вести список нетермінових завдань, які зробити ніколи, але добре б. Це може бути Робочий лист, Дзвінок другу, вибрати фільм на вечір, знайти нові штори, розібрати директиву – будь-яка справа, яка займає 15-30 хвилин. І кожен раз, коли ви чуєте " я трохи запізнюся!"від людини, що спізнюється до вас на зустріч, просто відкриваєте цю замітку і йдете за списком. Цей пост написаний, поки я спокійно чекала свого друга, який в сотий раз забув, що вранці в Києві пробки. Спробуйте! Всім терпіння", - написала зірка.

Нагадавши, Шоптенко після застіль показала, як позбавляється від зайвої ваги: "розтрясли пасочки...".

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