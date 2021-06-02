У Львові працівниці Пошти загрожує 12 років в'язниці

Як передає Politeka.net, про це повідомили на сайті Національної поліції області.

Правоохоронцям вдалося з'ясувати, що 53-річна жінка створювала фіктивні платіжні доручення і переводила гроші компанії на підконтрольні рахунки.

Таким чином вона привласнила майже мільйон гривень клієнтів.

"Гроші за неіснуючі послуги підозрювана перераховувала на власні банківські рахунки. За попередніми підрахунками, таким чином вона привласнила понад 800 000 гривень", - розповіли в поліції.

Тепер жінці загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Працівниця Пошти приймала платежі від населення за газ і світло, видаючи їм квитанції, але гроші залишала собі.

Так тривало три місяці.

Тривогу забили представники комунальних служб, які звинуватили місцевих жителів у несплаті за рахунками.

Після того як всі дізналися про схему, жінка у скоєному зізналася і повернула гроші людям.

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