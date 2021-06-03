Шведська актриса і модель Брітт Екланд, яка зіграла в 1974 році подружку Джеймса Бонда у фільмі "Людина з золотим пістолетом", здивувала одкровенням

Так, 78-річна актриса, колись яскрава блондинка, що розбурхувала фантазію, зізналася про невдалий досвід з пластикою в спробі зберегти молодість і красу. Брітт в інтерв'ю журналу Platinum заявила, що це була «найбільша помилка в її житті», яка зіпсувала їй обличчя, пише видання Express.

За словами актриси, вона зробила операцію в Парижі. Спочатку Брітт хотіла всього лише трохи збільшити собі губи, але лікар суцільно обколол їх ін'єкціями експериментального препарату, який в даний час в США, наприклад, взагалі заборонений (мова про різновид бичачого колагену, який застосовували в косметології в якості наповнювача для збільшення губ в дев'яності роки минулого століття).

'Biggest mistake of my life' Bond Girl Britt Ekland says she ruined face with lip fillers https://t.co/qan8KeK7P7 pic.twitter.com/vWduCkWYOv — Daily Express (@Daily_Express) June 2, 2021

Після невдалих маніпуляцій Брітт звернулася за допомогою до іншого лікаря, сподіваючись, що їй допоможуть виправити ситуацію. Але це було вже незворотно. Проте протягом 20 років вона робила болісні уколи кортикостероїдів, думаючи, що вони "розтоплять" філери.

Former Bond girl Britt Ekland revealed why she regrets getting lip injections to enhance her appearance in a candid new interview.https://t.co/SyyiuOpQib — In Touch Weekly (@intouchweekly) June 3, 2021

За словами Екланд, кожен має право вибирати операцію. Свої вона зробила у віці за 50. Але більше не хоче змінювати свою зовнішність, так як це все одно не робить її молодшою і не допомагає в кар'єрі.

Користувачі з ентузіазмом обговорюють одкровення "дівчини Бонда" в Мережі:

"Вона була красивою... Чому??"

"Про деякі речі краще не говорити або не псувати"

"Я розумію ліпосакцію, якщо вона все зіпсує, ти можеш надіти сорочку... Але немає сорочки для обличчя"

"Принаймні, вона чесна"

"Що не так з деякими жінками 😕"

"Вибачте, але вона права... їх потрібно заборонити. Ніколи не зустрічав хорошого наповнювача для губ"

Rod Stewarts ex wishes she hadn't .. speaking of the Faces .. we're playing 70's now with Rod and the faceshttps://t.co/GPPVmoQ1Qt — Memory Lane Radio (@Memorylaneuk1) June 2, 2021

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