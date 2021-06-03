Катерина Репяхова, концертний директор Віктора Павлика, що стала його дружиною рік тому, поділилася радісною подією

Як відомо, зараз 26-річна дівчина готується вперше стати мамою (для її чоловіка це буде вже четверта дитина). Репяхова із задоволенням розповідає в соцмережі, як проходить її вагітність, і тримає підписників в курсі всіх підготовлень.

У своїх нових "сторіз" Репяхова розсекретила дату передбачуваних пологів, передає Politeka.net. Згідно зі спеціальним календарем для вагітних, дружина Павлика Зараз на 39 тижні, і народжувати їй приблизно 12 червня. Хоча сама дівчина впевнена, що відбудеться ця довгоочікувана подія дещо пізніше, вже після її дня народження, який 13 червня.

Катя побувала на прийомі у лікаря й розповіла про результати:

"Якщо нічого не станеться (не почнуться перейми, - ред.), гуляти аж до 14 червня. 14 червня, в понеділок, приходити в першій половині дня. Так що, якщо нічого не відбувається, то 14-го числа приходжу дивитися... Чує моє серце, що відзначу день народження 13-го, 14-го прийду і народжувати буду я вже в 27".

Також дівчина додала, що малюк вже майже готовий, щоб народитися, але "тиждень ще потрібен точно".

У наступних "сторіз" Репяхова показала придане для свого Мішутки - так ласкаво вона називає ще ненародженого сина, якому дасть ім'я Михайло. Дівчина показала шафу, повну одягу, пелюшок та іншого добра.

"Ми дуже чекаємо Мішутку 🥰", - йдеться в підписі.

А до цього дружина Павлика хвалилася інтер'єром дитячої кімнати. Вона вийшла дуже світлою і теплою, завдяки бежевим тонам.

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