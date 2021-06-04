Зірка "Дизель шоу" Вікторія Булітко показала себе крупним планом

Вікторія Булітко завжди мріяла стати актрисою, що їй і вдалося, пише Politeka.net. Артистка знімалася в різних ТВ-шоу і серіалах, серед яких "Повернення Мухтара" та "Останній комік".

Однак найбільшу популярність зірка отримала, потрапивши в "Дизель Шоу". Красуня полюбилася глядачам. Зараз тільки на її Instagram підписані 203 тисячі користувачів мережі. Булітко часто ділиться з шанувальниками своїми знімками.

Так, в новому пості артистка показала себе крупним планом. Примітно, що вона була тепло одягнена, і навіть на колову одягла берет.

"До літа готова😅.... 🌻 🌻 🌻 ",- написала артистка, натякаючи на прохолодну погоду.

За годину публікація зібрала понад 1000 лайків і багато коментарів.

"Це так... з таким літом скоро шуби діставати будемо😂 😂 😂 😂"," Віка завжди чарівна🤗... а прикид для літа в Норвегії..) ", "БОЖЕ, ЯКІ ОЧІ!!!!!!", "Ви до літа начепили пальтечко, ну чо правильно, з нашою погодою влітку в шубі ходити можна👏"," красуня😍", " як завжди красуня 😍! Гарного літа вам! 🌸 ", "Головне щоб в душі було тепло і сонячно ️ ️ гарного і теплого вам літа! 🌺 ", "СУПЕР ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Я Теж Готовий До Літа! Бажаю вам відмінного Теплого літа!!!😊 🔥 ❤ ️ ", - написали користувачі Мережі.

Нагадаємо, Вікторія Булітко народилася 25 січня 1983 року. У 2000 році вона закінчила театральне відділення Запорізького національного університету - спеціальність "актриса театру і кіно".

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