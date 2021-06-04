Перестало битися серце улюбленця глядачів, кавалера ордена "За заслуги", народного артиста України Миколи Завгороднього
Так, 3 червня помер актор Одеського академічного театру музичної комедії ім. М. Водяного Микола Завгородній. Про це повідомляється на сторінці театру в Фейсбук, передає Politeka.net.
Артист більше двох місяців боровся з наслідками COVID-19, але програв у цій битві.
Колеги-театрали висловлюють свої співчуття рідним і близьким актора і сумують з приводу важкої втрати. Микола Завгородній віддав улюбленому театру 40 років свого життя, його називають колоритним, талановитим, тим, що володів почуттям гумору і вмінням створити позитивний настрій і приємну атмосферу. Крім того, багато років він захищав інтереси колективу, як голова профспілкового комітету.
Пугачова прогулялася по Києву за руку з Кіркоровим, заінтригувавши фанатів: "Майкл Джексон з Мадонною?"
Каменських ошелешила одкровенням про розставання з Потапом: "Ми не належимо один одному"
Дан Балан зворушив ніжними обіймами з важливою для нього жінкою: "А з Тіною просто гра"
Міла Нітіч "врізала" Лорак і Поляковій після їх заяв про Меладзе: "Як одна, так і інша, вибачте мене..."
"Боже, як боляче втрачати таких людей": пішла з життя відома лікарка, українці сумують
"Дорогий дядько Коля, як ми будемо без ваших синіх, як море, очей, посмішки, голосу? Немає слів, щоб передати цей жахливий біль. Висловлюємо глибокі співчуття родині - дружині Наталії Завгородній і синам Івану і Григорію, колегам, друзям, глядачам, всім нам... Прощай, наш дорогий друже. Спочивай з миром", - йдеться в повідомленні.
Прощання з Миколою Завгороднім відбудеться 5 червня біля головного входу в театр.
Додамо, Миколу Завгороднього пам'ятають за ролями в ряді мюзиклів та вистав, таких як "Гра! Йде гра!" ("Весілля Кречинського"), "Цілуй мене, Кет!", "Перше кохання Дон Жуана", "Бременські музиканти", "Пригоди Буратіно", "В джазі тільки дівчата", "Тітка Чарлея", "Сільва" та багатьох інших .
Одесити й не тільки сумують за маестро в коментарях:
"Світла пам'ять і прощальні оплески великому акторові"
Нагадаємо, що раптово не стало українського політика, перші подробиці трагедії: "як же так...".
Як повідомляла Politeka, перестало битися серце зірки серіалів "Роксолана " і" папік", що відомо:"велика втрата".
Також Politeka писала, що тіло відомого радянського актора знайшли у власній квартирі: "не дожив до ювілею".