У Києві маленьку дитину довелося виручати рятувальникам
Як передає Politeka.net, подробиці інциденту повідомили на Facebook-сторінці ГУ ДСНС України у столиці.
Все сталося на дитячому майданчику в Подільському районі столиці. До рятувальників надійшло повідомлення, що дитині потрібна допомога.
Все сталося на дитячому майданчику в Подільському районі столиці. До рятувальників надійшло повідомлення, що дитині потрібна допомога.
"На місце події негайно прибули рятувальники аварійно-рятувального загону спеціального призначення. По прибуттю, бійці встановили, що на спортивному майданчику у хлопчика 2014 року було затиснуто ногу в металевій огорожі", - йдеться в повідомленні.
Рятувальникам довелося деблокувати дитину з пастки.
На щастя, він не постраждав і він був переданий мамі.
Раніше ми повідомляли, що в Дніпрі на місцевому дитячому майданчику оселився здоровенний павук.
Жителів спального району міста переполошила звістка про величезний тарантулі.
Місцевий житель вирішив попередити батьків про небезпеку.
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