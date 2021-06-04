"На місце події негайно прибули рятувальники аварійно-рятувального загону спеціального призначення. По прибуттю, бійці встановили, що на спортивному майданчику у хлопчика 2014 року було затиснуто ногу в металевій огорожі", - йдеться в повідомленні.

Рятувальникам довелося деблокувати дитину з пастки.



На щастя, він не постраждав і він був переданий мамі. Рятувальникам довелося деблокувати дитину з пастки.На щастя, він не постраждав і він був переданий мамі.