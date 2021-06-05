Відома актриса, зірка фільмів "Квартал 95" Світлана Ходченкова вразила видом на вулицях Італії

Як повідомляє Politeka.net, Ходченкова знайома українському глядачеві, в першу чергу, за проектами "Квартал 95". Незважаючи на те, що вона неймовірно затребувана актриса в Росії, вона встигла знятися в таких фільмах як "Любов у Великому Місті", "Службовий роман. Наш час" і "8 перших побачень". Крім цього, актриса встигла засвітитися і в голлівудському кіно.

Сьогодні актриса продовжує активно зніматися і радувати шанувальників свіжими кадрами з особистого життя. Цього разу вона поділилася своєю прогулянкою вулицями Італії. Шанувальники відразу ж вгадали, де подорожує актриса.

Ходченкова була одягнена в незвичайну сукню з відвертими вирізами. Виглядала вона чудово. У коментарях шанувальники залишили їй масу приємних слів.

"Як красиво", "Яка краса", "Класне плаття. Дуже незвичайний дизайн", "У Москві почалося літо, або я щось пропустила? Фоточка вогонь", "Красуня!! Спасибі фільму "Домашній арешт". Після нього я закохався", "ви прекрасні, було б приємно вас зустріти", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Ходченкова показала своє незвичайне хобі. Актриса опублікувала в сторіс кадр, демонструючи свої вміння на жердині.

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