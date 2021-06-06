В Україні очікується досить стабільна погода цього літа
Згідно з прогнозом завідуючої відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіри Мартазінової, температура не підніметься вище 32 градусів.
Спеціаліст в коментарі "Обозревателю" зазначила, що спекотним може бути тільки середина літа.
Мартазінова розповіла, що червень в Україні буде дощовим, а 30-градусна спека почнеться лише під кінець місяця.
Липень, за словами фахівця, порадує українців погодою без опадів, але вже у 20-х числах місяця прийдуть дощі.
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Згідно з її прогнозом, тепла погода протримається лише до 20 серпня - далі нас чекає істотне похолодання.
Раніше синоптик Наталка Діденко повідомила, що багато дощів очікує українців і наступного тижня - негода прийде вже з Понеділка.
Згідно з її прогнозом, температура повітря в Україні прогріється до 23 градусів.
Нагадаємо, літні грози атакують Україну, температура поповзе вгору: в яких регіонах очікується потепління.
Як повідомляла Politeka, погода остаточно зіпсується в Україні, прогноз синоптика: "вже з Понеділка...".
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