В Україні очікується досить стабільна погода цього літа



Згідно з прогнозом завідуючої відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіри Мартазінової, температура не підніметься вище 32 градусів.

Спеціаліст в коментарі "Обозревателю" зазначила, що спекотним може бути тільки середина літа.

Мартазінова розповіла, що червень в Україні буде дощовим, а 30-градусна спека почнеться лише під кінець місяця.

Липень, за словами фахівця, порадує українців погодою без опадів, але вже у 20-х числах місяця прийдуть дощі.

Згідно з її прогнозом, тепла погода протримається лише до 20 серпня - далі нас чекає істотне похолодання.

Раніше синоптик Наталка Діденко повідомила, що багато дощів очікує українців і наступного тижня - негода прийде вже з Понеділка.

Згідно з її прогнозом, температура повітря в Україні прогріється до 23 градусів.

Нагадаємо, літні грози атакують Україну, температура поповзе вгору: в яких регіонах очікується потепління.

Як повідомляла Politeka, погода остаточно зіпсується в Україні, прогноз синоптика: "вже з Понеділка...".

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