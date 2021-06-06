Зірка "Жіночого кварталу" Катерина Нікітіна похвалилася ідеальним ранком

25-річна актриса опублікувала свіжі фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких здивувала романтичним образом і фантастичним пейзажем, передає Politeka.net.

Як відомо, до "Жіночого кварталу" красуня брала участь в "Лізі сміху". А в рідному Кременчуці її знають як викладача танців, фітнесу та гімнастики. Дівчина активно веде свій Інстаблог, радуючи шанувальників не тільки кадрами робочих буднів, а й з особистого життя.

На нових фото Нікітіна з розпущеним волоссям і мінімум косметики розслабилася на березі річки в променях ранкового сонця. Дівчина сиділа на стільці біля самої кромки води, будучи в одній тонкій білій сорочці. Катерина намочила ніжки і відпила напій з чашки.

"Чай або кава?", - йдеться в підписі.

Користувачі кинулися коментувати побачене:

"У мене був точно такий же ранок...) Тільки у вас він витонченіше, красивіше і дивовижніше, тому що на цьому фото ви...)"

"Чай краще! 😜Ти як завжди супер💞"

"Сонечко 💋"

До цього ми розповідали, що Нікітіна здивувала незвичайною фотосесією в брутальному образі. Дівчина постала в широких брюках кольору хакі, білій майці та"важких" коричневих черевиках.

"Життя - це зараз. Немає ніяких потім" Доріан Грей", - актриса доповнила знімки цитатою.

"Суперрррр 👍❤️"; "Приголомшлива!👏 "; "Ну як завжди богиня🥰 😍 🔥"; "це вже мистецтво 😎 Катя...🔥 ❤"; "Катюшка, цей образ - вогонь! 🔥 🔥 🔥", - відреагували користувачі в коментарях.

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