Нова дружина ведучого "Маски" Володимира Остапчука Христина Горняк дозволила собі відпочити без коханого

34-річна дівчина опублікувала нове фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому позувала в стильному образі в романтичній обстановці, передає Politeka.net.

Горняк, яка називає себе "танцюючим нотаріусом" (у дівчини свій бізнес, а в юності вона захоплювалася бальними танцями), постала на знімку в рожевому костюмі, що складається з жакета і шортиків, а також білій блузі. Христина сиділа на сходах в оточенні кошиків з квітами. Одну ніжку дівчина виставила вперед, а голову опустила на груди.

"Вчора я півдня нічого не робила. Просто сиділа на літньому майданчику з подругами, базікала, гуляла і знову нічого не робила! Було добре. Але до вечора якось совість з глибини душі сказала: "Це перший крок до прокрастинації!!"😂 і я злякалася! Гаразд, це я жартую. Іноді можна, але зовсім іноді. Іноді це навіть потрібно! Сьогодні проведу день так само! 😂 Прекрасної всім неділі!", - зізналася Христина.

Користувачі кинулися коментувати побачене. Одним з перших відгукнувся її чоловік.

"П-прокрастинація 😂", - написав Остапчук.

"Думаю, у нас вона ніколи не настане", - відповіла йому дружина.

"Іноді відчуття "я ж нічого не роблю, треба кудись бігти..." заважає головному процесу - життю)))"; "Обожнюю такі дні) ось сьогодні валяюся півдня дивлячись у вікно на сосни 🌲"; "Красунька❤️😍", - приєдналися до обговорення інші.

Нагадаємо, що дружина Остапчука в білосніжній сукні з декольте показала гулянку з подругами: "вечір перестає бути млосним".

Як повідомляла Politeka, Остапчук "видав" ім'я їхнього майбутнього з Христиною Гірник дитини:"Моя ти мася".

Також Politeka писала, що дружина Остапчука в пристрасному образі показала, як дивиться на чоловіка: "хочеться, щоб Вова вас так само любив".