Не дожив місяць до свого 40-річчя

Хвороба обірвала життя відомого актора, який знімався в серіалах "Вулиці розбитих ліхтарів" і "Бандитський Петербург"

Артист Артем Андрійчук помер у віці 39 років, не доживши всього один місяць до свого сорокаріччя.

Трагічні звістку повідомила співачка Тетяна Буланова на своїй сторінці в Instagram 6 червня.

"Артем..." - підписала артистка опубліковане нею фото актора.

За словами Буланової, Анчуков помер від наслідків коронавірусної інфекції.

В коментарі російським ЗМІ співачка розповіла, що спочатку Анчуков лікувався вдома.

"Десь тиждень він був удома з температурою, потім сам поїхав до лікарні, ще десь тиждень полежав, потім почалися ускладнення і не видерся", - повідомила вона.

Артем Анчуков запам'ятався глядачам ролями в серіалах "Вулиці розбитих ліхтарів", "Бандитський Петербург", " Опера. Хроніки забійного відділу", "Молодіжка" та в інших. Артист був зайнятий також і в театральних постановках. На його рахунку більше 70 ролей в кіно.

Користувачі кинулися сумувати за актором:

"Просто в жаху, як так то? Здоровий чоловік начебто був.....",

" Господи дуже шкода артема він був світла людина був з Танею знайомий з дитсва ♪ ",

"Просто неможливо повірити... Світла пам'ять...",- пишуть в мережі.

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