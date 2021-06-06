Хвороба обірвала життя відомого актора, який знімався в серіалах "Вулиці розбитих ліхтарів" і "Бандитський Петербург"
Артист Артем Андрійчук помер у віці 39 років, не доживши всього один місяць до свого сорокаріччя.
Трагічні звістку повідомила співачка Тетяна Буланова на своїй сторінці в Instagram 6 червня.
"Артем..." - підписала артистка опубліковане нею фото актора.
За словами Буланової, Анчуков помер від наслідків коронавірусної інфекції.
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В коментарі російським
"Десь тиждень він був удома з температурою, потім сам поїхав до лікарні, ще десь тиждень полежав, потім почалися ускладнення і не видерся", - повідомила вона.
Артем Анчуков запам'ятався глядачам ролями в серіалах "Вулиці розбитих ліхтарів", "Бандитський Петербург", " Опера. Хроніки забійного відділу", "Молодіжка" та в інших. Артист був зайнятий також і в театральних постановках. На його рахунку більше 70 ролей в кіно.
Користувачі кинулися сумувати за актором:
"Просто в жаху, як так то? Здоровий чоловік начебто був.....",
" Господи дуже шкода артема він був світла людина був з Танею знайомий з дитсва ♪ ",
"Просто неможливо повірити... Світла пам'ять...",- пишуть в мережі.
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