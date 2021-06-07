Відома актриса з українським корінням Ольга Куриленко, яка зіграла роль дівчини Джеймса Бонда, похвалилася натуральною красою

Зірка у свій 41 рік виглядає приголомшливо, а все завдяки тому, що вона дотримується важливих правил, пише Politeka.net.

Артистка ділиться секретами краси у своїх інтерв'ю. Зокрема, вона користується захисними засобами від сонця, які наносить на шкіру, губи і волосся.

За зізнанням актриси, вона мало займається спортом, і лає себе за це, але перед зйомками їй доводиться годинами тренуватися кожен день, щоб відповідати героїням.

Щоб розслабитися, красуня відвідує фахівців, які роблять їй масаж.

Результати догляду за собою неможливо приховати, особливо, коли Ольга без макіяжу. Її вигляд залишається свіжим і привабливим. Красуня не користується косметикою в повсякденному житті, даючи шкірі відпочити, єдине, що собі модель дозволяє - консилер, який допомагає приховати темні кола під очима.

У нових сторіс в Instagram Куриленко постала без макіяжу. На фото вона виглядає свіжо і вражаюче.

На інших кадрах зірка сиділа в машині на швидкості. Вона відкрила вікно, і вітер тріпав їй волосся. Тут артистка вирішила приховати очі за темними окулярами.

Хм (тому що, я щаслива) ляскай в долоні, якщо відчуваєш себе, як кімната без даху", - написала зірка, поставши з посмішкою на обличчі.

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