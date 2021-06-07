Відома актриса з українським корінням Ольга Куриленко, яка зіграла роль дівчини Джеймса Бонда, похвалилася натуральною красою
Зірка у свій 41 рік виглядає приголомшливо, а все завдяки тому, що вона дотримується важливих правил, пише Politeka.net.
Артистка ділиться секретами краси у своїх інтерв'ю. Зокрема, вона користується захисними засобами від сонця, які наносить на шкіру, губи і волосся.
За зізнанням актриси, вона мало займається спортом, і лає себе за це, але перед зйомками їй доводиться годинами тренуватися кожен день, щоб відповідати героїням.
Щоб розслабитися, красуня відвідує фахівців, які роблять їй масаж.
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Результати догляду за собою неможливо приховати, особливо, коли Ольга без макіяжу. Її вигляд залишається свіжим і привабливим. Красуня не користується косметикою в повсякденному житті, даючи шкірі відпочити, єдине, що собі модель дозволяє - консилер, який допомагає приховати темні кола під очима.
У нових сторіс в Instagram Куриленко постала без макіяжу. На фото вона виглядає свіжо і вражаюче.
На інших кадрах зірка сиділа в машині на швидкості. Вона відкрила вікно, і вітер тріпав їй волосся. Тут артистка вирішила приховати очі за темними окулярами.
Хм (тому що, я щаслива) ляскай в долоні, якщо відчуваєш себе, як кімната без даху", - написала зірка, поставши з посмішкою на обличчі.
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