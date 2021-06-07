Раптово пішов з життя Артем Анчуков, співак і актор серіалів "Ментовські війни" та "Вулиці розбитих ліхтарів"
39-річна зірка кілька тижнів боровся з коронавірусом, але програв у цій битві, 6 червня Анчукова не стало. Про це в своєму Instagram-блозі повідомила його близька подруга і колега Тетяна Буланова.
"Артем...", - підписала вона фото з Анчуковим, не вірячи в трагедію. Пізніше співачка додала, що актор помер від ускладнень, викликаних COVID-19.
З'ясувалося, що Артем відчув себе погано два тижні тому, але прийняв рішення лікуватися вдома, хоч всі симптоми, втрата нюху і смаку, а також висока температура, вказували на коронавірус. Коли стало зовсім погано, актор самотушки дістався до лікарні. Медики екстрено госпіталізували зірку й робили все, щоб він встав на ноги, але було вже пізно.
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«У нього було 87% ураження легенів. Вчора у нього розірвало легеню. Приносимо співчуття рідним і близьким», - повідомили представники російської Ліги M-1 Global, де Артем підробляв ринг-анонсером, пише "Експрес-газета".
До речі, Буланову та Анчукова в минулому підозрювали в романі. Але пара лише сміялася над цими чутками. Вони багато виступали разом і навіть записали дві спільні композиції, але мова йшла про дружбу, а не про любовні стосунки.
На сторінці співачки в Instagram користувачі висловлюють свої співчуття з приводу її втрати:
"Немає слів, дуже шкода, не віриться... Співчуваю всім рідним і близьким, вічна і світла пам'ять. Тримайтеся дорога Тетяна, багато сил вам...😥🙏"
"Такий молодий і добрий чоловік, Танечка, сил Вам і співчуття!!! Господи спаси і збережи!"
"О! Боже мій! 🙏 🙏 🙏 як же так?"
"Немає слів... який гарний добрий молодий чоловік! 🙏 🙏 🙏співчуваю вам"
"🙏як же так! Такий молодий і життєрадісний був! Так цікаво концерти вів, красиві пісні співав, в кіно знімався і бац! Ось вже шляхи господні несповідимі"
"Танечка... немає слів... це якийсь жахливий сон 😢"
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