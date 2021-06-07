Відомий артист і режисер Валерій Лонський помер від коронавірусу 6 червня у віці 80 років

Про це повідомив у Facebook кінокритик Андрій Плахов.

Також він заявив, що дружина Лонського Надія також була госпіталізована і зараз знаходиться в реанімації.

"Його любили друзі, і особливо актори, з якими він працював - Андрій Мягков, Сергій Никоненко, Лариса Удовиченко... Світла пам'ять», - написав Плахов.

Раніше ми писали, що перестало битися серце улюбленця глядачів, кавалера ордена "За заслуги", народного артиста України Миколи Завгороднього.

Так, 3 червня Помер актор Одеського академічного театру музичної комедії ім. М. Водяного Микола Завгородній. Про це повідомляється на сторінці театру в Фейсбук.

Артист більше двох місяців боровся з наслідками COVID-19, але програв у цій битві.