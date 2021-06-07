Відомий артист і режисер Валерій Лонський помер від коронавірусу 6 червня у віці 80 років
Про це повідомив у Facebook кінокритик Андрій Плахов.
Також він заявив, що дружина Лонського Надія також була госпіталізована і зараз знаходиться в реанімації.
"Його любили друзі, і особливо актори, з якими він працював - Андрій Мягков, Сергій Никоненко, Лариса Удовиченко... Світла пам'ять», - написав Плахов.
Дочка Пугачової Орбакайте у вечірній сукні вразила виглядом публіці: "Змію на грудях пригріла"
Закохана пара загинула на українській трасі, їм не було і 30 років: кадри трагедії
Балакуча Цибульська вивела Козловського з себе, кадри перепалки: "Коза!"
Раптово обірвалося життя відомого українського актора, був зовсім молодим: "Боже, як шкода"
Моторошна аварія забрала життя людей: деталі та фото з місця ДТП на українській трасі
Раніше ми писали, що перестало битися серце улюбленця глядачів, кавалера ордена "За заслуги", народного артиста України Миколи Завгороднього.
Так, 3 червня Помер актор Одеського академічного театру музичної комедії ім. М. Водяного Микола Завгородній. Про це повідомляється на сторінці театру в Фейсбук.
Артист більше двох місяців боровся з наслідками COVID-19, але програв у цій битві.
Нагадаємо, що раптово не стало українського політика, перші подробиці трагедії: "як же так...".
Як повідомляла Politeka, перестало битися серце зірки серіалів "Роксолана " і" папік", що відомо:"велика втрата".
Також Politeka писала, що тіло відомого радянського актора знайшли у власній квартирі: "не дожив до ювілею".