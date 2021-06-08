На Дніпропетровщині вдалося зафіксувати смерч, який крутився в небі
Як передає Politeka.net, кадри опублікували очевидці в мережі.
Незвичайне явище зняли на фото в понеділок, 7 червня, в місті Покров. Зазвичай смерч виникає в небі і досягає Землі, але це явище спостерігалося тільки в небі.
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Місцеві жителі були вражені і поділилися враженнями від побаченого.
"Це над парком таке!?", "Ну Привіт, Клімат мінливий! Ну судячи з кольору він так і не опустився. І це таки торнадо, не смерч", " після 16.00 поки дістала телефон, ангел почав зникати,але продавець все бачила. Рудник. Я теж бачила крила, це була мить", - писали в коментарях під знімками.
Варто зазначити, що на Дніпропетровщині лише за 2 - 3 червня частково підтопило 109 приватних житлових будинків та 200 дворів. На щастя, жертв і постраждалих немає.
За даними рятувальників, рівень води в деяких місцях піднімався до 35 см.
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