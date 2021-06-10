Переможниця "Холостяка-10" з Максом Михайлюком, гімнастка Даша Ульянова, показала, якою була в дитинстві

Відправившись додому, Даша вирішила показати не тільки свою сім'ю, свою кімнату і будинок, але ще й архівні кадри. На них дівчина постала зовсім з іншого боку, адже дитячі фото вона раніше не показувала.

Подібними давніми кадрами Даша ділиться вперше. У Мережі вже є пара знімків Ульянової до пластики, але не більше. Зазвичай дівчина уникає порівнянь себе з тією, якою була раніше.

"Взагалі не люблю ці ванільні сторіс, де хлопці показують, якими вони були в дитинстві. Але ось це я не можу не показати звичайно. Увага! Ну ви тільки подивіться на це чудо-юдо, боже! Ну яка гарна дівчинка, ніяких губ, нічого зайвого, нормальна взагалі лялечка була», - жартівливо помічає Даша, показуючи себе в дитинстві.

Після дитячих кадрів дівчина також показала, яка вона тепер і як виглядає зараз, на відпочинку вдома.

Відзначимо, зараз гімнастка Даша Ульянова захоплює своєю красою і зокрема фігурою. Але так вона виглядала не завжди. Зовнішність дівчини-результат її зусиль.

У студентстві дівчина набрала вагу. Але зайнялася фігурою, а також робила уколи краси, щоб перетворитися.

Але навіть два роки зовнішність дівчини була не такою, якою її звикли бачити зараз. Порівняти Ульянову тоді і зараз можна на знімках, які вона показала в сторіс. Зараз Даша-зовсім інша людина.

Нагадавши, Ульянова з "Холостяка" вразила появою на пост-шоу, надівши напівпрозорі шорти.

Як повідомляла Politeka, роздягнена Ульянова з "Холостяка «наробила галасу пікантними кадрами, в мережі ахнули:" йди на Холостячку!».

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