У Дніпрі містом Проні вдалося зафіксувати смерч

Як передає Politeka.net, відео опублікували очевидці в мережі (щоб подивитися - доскролльте сторінку до кінця)

На опублікованих кадрах видно, що з землі в повітря підіймається вихор пилу. Зняти явище вдалося в районі вулиці Космічної. Діаметр смерчу невеликий, проте виглядає він досить вражаюче.

Місцеві жителі були вражені побаченим:



"Протягом 30 + років, в Дніпрі разів п'ять бачила в живу сама. Звичайний вихор для цієї місцевості, завдяки смартфонам... тепер це можуть бачити всі", "Маленький жах", - писали в коментарях під відео.

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