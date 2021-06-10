У Дніпрі містом Проні вдалося зафіксувати смерч
Як передає Politeka.net, відео опублікували очевидці в мережі (щоб подивитися - доскролльте сторінку до кінця)
На опублікованих кадрах видно, що з землі в повітря підіймається вихор пилу. Зняти явище вдалося в районі вулиці Космічної. Діаметр смерчу невеликий, проте виглядає він досить вражаюче.
Місцеві жителі були вражені побаченим:
Дочка Лорак росте копією її колишнього чоловіка Мурата, як вона виглядає зараз: "Все таки швидко летить час"
"Холостячка" Огневич вибрала для зйомок першого ефіру провальний образ: "Просто огидне плаття"
Настя Каменських показала їх з Потапом малятко, про яке мало хто знає: "Стаєш на тата схожа"
Аллу Пугачову, яку всі бояться, довели до сліз на публіці: "Негідник"
Сонячне затемнення в Україні 10 червня: для кого це небезпечно і як уберегтися
Україна зараз перебуває в полоні негоди. Найбільш постраждали Рівне, Маріуполь, Харків і Дніпро.
Так, днями Харкові пройшла потужна злива з градом.
Дощі не припиняються з початку літа, в деяких містах і селах 8 червня ситуація просто катастрофічна.
Так, наприклад, в Херсоні ливневки міста не впоралися з великою кількістю води і вулиці затопило.
Нагадаємо, що грозовий циклон лютує в Україні, синоптики сурмлять про небезпеку: що чекати від стихії в найближчі дні.
Як повідомляла Politeka, земля усипана градом: на Харківщину обрушилася страшна стихія, кадри.
Також Politeka писала, що у Києві знову високий рівень забруднення повітря: де небезпечно дихати, "перевищує норму в 7 разів".