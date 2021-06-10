В Україні дощі та грози зміняться теплою, сонячною погодою

Як передає Politeka.net, прогнозом на найближчі дні поділилася синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.
За словами спеціалістки, синоптична ситуація 11-го червня в Україні визначатиметься атмосферними фронтами.
"Тому в більшості областей особливо в денні години короткочасні дощі, грози, при грозах поривчастий вітер!",- поділилася Діденко.
Синоптик уточнила, що температура повітря коливатиметься в межах +20+24 градусів, а сонячною погодою зможуть насолодитися жителі Київщини, Чернігівщини та в багатьох районах південної частини країни.

Синоптики Гідромедцентру повідомляють, що у суботу вночі в Україні буде без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с.Температура повітря вдень прогріється до 26 градусів зі знаком "плюс".

Нагадаємо, що грозовий циклон лютує в Україні, синоптики сурмлять про небезпеку: що чекати від стихії в найближчі дні.

Як повідомляла Politeka, земля усипана градом: на Харківщину обрушилася страшна стихія, кадри.

Також Politeka писала, що у Києві знову високий рівень забруднення повітря: де небезпечно дихати, "перевищує норму в 7 разів".

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