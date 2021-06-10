Українська телеведуча Леся Нікітюк вийшла на зв'язок з шанувальниками після того, як її сторінку в Instagram зламали

Як передає Politeka.net, ввечері 10 червня Instagram телеведучої зламали. Зломщики стали викладати особисті фото із зіркою, а також публікувати її листування з відомими людьми. Поки на сторінці засвітили листування з "Холостяком" Михайлом Заливако і телеведучим Сергієм Притулою. Також на сторінці з'явилися особисті фото артистки з якимось хлопцем.

Нікітюк вийшла на зв'язок зі сторінки свого пса Рафіка. Вона записала відеозвернення, зазначивши, що її команда працює над відновленням контролю над сторінкою. Нікітюк ошелешила заявою про те, що здогадується, хто міг так вчинити з нею.

"Друзі, привіт. Я так розумію, мене зламали. Подрімала, я, коротше, після зйомки. Зараз мій СММщик працює над цим. Будь ласка, не звертайте увагу на те, що поститься зараз на моїй сторінці. Діти, не читайте матюки. Я приблизно розумію, хто це зробив і хочу звернутися до тебе! Якщо ти думаєш, що після всіх твоїх повідомлень, квітів і таких ось моментів безглуздих я зверну на тебе увагу, то цього не буде. Ми зараз повернемо мій Instagram і все буде нормально", - зазначила Нікітюк.

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