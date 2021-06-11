Вагітна дружина Віктора Павліка Катерина Реп'яхова показала себе на 40-му тижні вагітності

Як повідомляє Politeka.net, Молода дружина Віктора Павліка Катерина Реп'яхова, стала не тільки благовірною музиканта, але і його концертним директором. Дівчина встигла вже і завагітніти від 55-ленего чоловіка, і тепер часто розповідає в соцмережі Instagram про те, як проходять її будні в очікуванні сина. Так, нещодавно Катя виклала в сторіс кілька кадрів, на яких показала себе перед пологами і розповіла про проблеми, з якими зіткнулася.

Так, за словами дівчини, через останні дні вагітності у неї почали сильно набрякати ноги, це доставляє дискомфорт, бо складно підібрати зручне взуття. Вагітна дружина Віктора Павліка, судячи з її соцмережі, навіть перед самими пологами веде активний спосіб життя, так що проблема з ногами і взуттям змусила її скрізь ходити в зручних шльопанцях.

"Слухайте, який мені зараз порятунок мої шльопанці. Щоб ви розуміли, ноги набрякли настільки, що ніяка взуття вже мені не підходить. Все тисне і болить", - розповіла Катя в сторіс, показуючи свої ноги в зручних тапочках.

Також дівчина показала кадр з коханим чоловіком, якого зустріла, виходячи з дому. Схоже, вони вирішили разом прогулятися.

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