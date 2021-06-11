Український репер і продюсер Олексій Потапенко (Потап) здивував новою ініціативою, яка пов'язана з турботою про навколишнє середовище

Як передає Politeka.net, дружина Потапа, відома співачка Настя Каменських опублікувала у себе в Instagram кумедне відео з артистом. На ролику Потап намагався закинути пластикову пляшку в урну. У нього це не виходило, але він наполегливо продовжував слідувати своїй меті.

"Пишаюся і захоплююся своїм чоловіком! Чим би не займався @realpotap-це завжди геніально та інноваційно. У Льоши є особливий дар-заряджати своїми ідеями всіх навколо. Його новий проект-соціальна Еко ініціатива My Impact Power допомагає робити планету чистішою завдяки силі соцмереж", - поділилася новинами горда дружина, закликавши шанувальників приєднатися до еко челенджу.

«Я звичайно ж теж буду брати участь в челенджі-і вас закликаю. Давайте разом зробимо світ кращим, чистішим і добрішим!»,- заявила зірка.

У коментарях зіркам залишили масу приємних відгуків і компліментів.

"Який Розумник. Скільки разів тренувався потрапити, щоб відео зняти?", "Крута тема, молодець", "завзятість і праця все перетруть, навіть щоб закинути пляшку в урну", "Відмінна ідея, приєднуюся", "Прикол", "які ви молодці", - пишуть користувачі Мережі.

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