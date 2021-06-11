Україну продовжують терзати грози, дощі та шквали вітру
Як передає Politeka.net, прогнозом на найближчі вихідні поділилася синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.
За словами спеціалістки, потепління і відсутність опадів порадують жителів всієї України вже в суботу.
"Протягом дня очікується + 20 + 24 градуси", - повідомила Діденко.
Але вже в неділю погода кардинально зміниться: дощити буде по всій країні. Відпочити від опадів зможуть лише жителі Черкащини та Одеси - там очікується суха погода.
Більш того, згідно з прогнозом синоптика, температура повітря в деяких регіонах може опуститися до +16.
Варто відзначити, що станом на 11 червня в результаті ускладнення погодних умов (пориви вітру, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлені населені пункти в 6 областях, а саме: Житомирська - 18, Сумська - 7, Вінницька - 6, Запорізька - 6, Київська - 6 і Луганська - 4.
Нагадаємо, що грозовий циклон лютує в Україні, синоптики сурмлять про небезпеку: що чекати від стихії в найближчі дні.
Як повідомляла Politeka, земля усипана градом: на Харківщину обрушилася страшна стихія, кадри.
Також Politeka писала, що у Києві знову високий рівень забруднення повітря: де небезпечно дихати, "перевищує норму в 7 разів".
Популярні новини заразПоказати ще