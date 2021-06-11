Україну продовжують терзати грози, дощі та шквали вітру



Як передає Як передає Politeka.net , прогнозом на найближчі вихідні поділилася синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

За словами спеціалістки, потепління і відсутність опадів порадують жителів всієї України вже в суботу.

"Протягом дня очікується + 20 + 24 градуси", - повідомила Діденко.

Але вже в неділю погода кардинально зміниться: дощити буде по всій країні. Відпочити від опадів зможуть лише жителі Черкащини та Одеси - там очікується суха погода.



Більш того, згідно з прогнозом синоптика, температура повітря в деяких регіонах може опуститися до +16.

Варто відзначити, що станом на 11 червня в результаті ускладнення погодних умов (пориви вітру, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлені населені пункти в 6 областях, а саме: Житомирська - 18, Сумська - 7, Вінницька - 6, Запорізька - 6, Київська - 6 і Луганська - 4.