Актриса "Жіночого кварталу" Валерія Товстолес поділилася з фанатами милими кадрами
Як повідомляє Politeka.net, довгонога блондинка і зірка "Жіночого кварталу" Валерія Товстолес вже давно підкорила серця мільйонів користувачів – дівчина активний користувач Instagram, де часто радує своїх шанувальників яскравими кадрами насиченого життя. Так, цього разу модель поділилася кумедними сторіс, на яких показала свою улюблену маленьку собачку вранці.
Схоже, саме з цією своєю улюбленицею Валерія ділить ліжко. Дівчина зняла на відео, як її собака прокидається вранці і як мило вона в цей час виглядає. На кадрах видно тварину, яка закутана в теплу пухнасту ковдру і явно не хоче прокидатися, ніжачись в ранкових променях з вікна. "Собаки такі смішні сонні", - підписала сторіс актриса.
За кадром чути голос Товстолес, яка будить свою улюбленицю. "Подивіться на цього пупсика. Дівчинка моя", - ніжно говорить Лера, гладячи собаку долонькою. Виглядає все це дуже мило і забавно, видно, що господиня любить свою маленьку собачку.
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