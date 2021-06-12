Актриса "Жіночого кварталу" Валерія Товстолес поділилася з фанатами милими кадрами

Як повідомляє Politeka.net, довгонога блондинка і зірка "Жіночого кварталу" Валерія Товстолес вже давно підкорила серця мільйонів користувачів – дівчина активний користувач Instagram, де часто радує своїх шанувальників яскравими кадрами насиченого життя. Так, цього разу модель поділилася кумедними сторіс, на яких показала свою улюблену маленьку собачку вранці.

Схоже, саме з цією своєю улюбленицею Валерія ділить ліжко. Дівчина зняла на відео, як її собака прокидається вранці і як мило вона в цей час виглядає. На кадрах видно тварину, яка закутана в теплу пухнасту ковдру і явно не хоче прокидатися, ніжачись в ранкових променях з вікна. "Собаки такі смішні сонні", - підписала сторіс актриса.

За кадром чути голос Товстолес, яка будить свою улюбленицю. "Подивіться на цього пупсика. Дівчинка моя", - ніжно говорить Лера, гладячи собаку долонькою. Виглядає все це дуже мило і забавно, видно, що господиня любить свою маленьку собачку.

Нагадаємо, Блондинка з "Жіночого кварталу" в яскравій білизні розбурхала кадрами в роздягальні: ну дуже смілива поза.

Як повідомляла Politeka, Блондинка з "Квартал 95" показала, хто тут бос, вип'ятивши сідниці в червоній білизні: "Зловживаєш..."

Також Politeka писала, Блондинка з "Квартал 95" переборщила з розтяжкою, показуючи форми в спідниці з вирізом: "Ого!".