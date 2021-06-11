Зупинилося серце американського актора Ерні Лайвлі, який віддав 50 років свого життя кінематографу

74-річна знаменитість помер ще 2 червня, але його представники підтвердили цю інформацію тільки зараз, пише The Hollywood Reporter. Ерні Лайвлі помер у своєму будинку в Лос-Анджелесі в колі сім'ї - з ними були дружина Елен і п'ятеро дітей, у тому числі відома актриса Блейк Лайвлі.

Повідомляється, що причиною смерті актора стала тривала хвороба. Він переніс серцевий напад ще в 2003 році та проходив експериментальне лікування стовбуровими клітинами.

Блейк Лавлі сумує за своїм батьком. Дівчина опублікувала зворушливе фото з ним в "сторіз" у себе в Instagram, супроводивши знімок "великим серцем".

Ерні Лайвлі знявся в понад сто фільмах. Серед його заслуг такі роботи, як "Пасажир 57", "Герцоги Хаззарда", "Тернер і Хуч", "Розборки в маленькому Токіо", "Людина на Місяці". Також він з'являвся в телешоу "Секретні матеріали", "Сайнфелд", "Вбивство", "Вона написала" і "Західне крило".

Крім того, Ерні Лайвлі двічі працював на знімальному майданчику зі своєю не менш знаменитою дочкою, граючи її батька в стрічці "Джинси-талісман" і подальшому сиквелі.

Лайвлі прожив дивовижне життя. Він був професором англійської мови і служив лейтенантом у В'єтнамі, повернувшись вже в якості капітана в Корпус морської піхоти США, перш ніж став актором. Протягом своєї кар'єри він тренував кілька молодих акторів і став відомий не тільки як артист, але як шановний наставник.

Ernie Lively, who portrayed my father, "Wright Adams," in "Waffle Street," has passed away. He was a strong supporter of the film when it was still early in development. I very much enjoyed getting to know him over lunch on the set. Rest in peace, Ernie. https://t.co/2UcX3jHS5P — James Adams (@WaffleStreet) June 11, 2021

Ernie Lively (74) - amerykański aktor, znany np. z "Pasażera 57", ojciec Blake i Erica Lively oraz ojczym Lory, Jasona i Robyn Lively (cała piątka wybrała karierę aktorską) pic.twitter.com/Fu7u2SB9Qu — Kto umarł? (@KtoUmarl) June 11, 2021

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