Відома співачка Ані Лорак продовжує дивувати яскравими вбраннями на концертах під час гастролей

Популярна виконавиця вирушила нещодавно на гастролі зі своїм концертним репертуаром, який готувала кілька місяців. Заради епічного повернення на сцену після тривалої паузи Лорак навіть схудла.

Тепер на виступах Кароліна намагається показати фігуру тільки в провокативних образах і досить сміливих нарядах в цілому. Увечері співачка виступила в маленькому срібному костюмі зі стразами. Вечірній макіяж підкреслив її засмаглу шкіру, а проста зачіска помітно омолодила артистку.

Як відомо, Лорак дуже пишається собою за те, що дотримується певних правил догляду за тілом і шкіра, завдяки чому може виглядати значно молодше своїх років. Саме тому в нічних Сторі вона не приховує фігуру і всіляко її демонструє.

Також в Instagram 42-річної артистки з'явився запис кількох номерів з її концерту. Помічниця Лорак записала відео з-за лаштунків, поки співачка відпрацьовувала концерт в невеликому залі.

"Чарівна і справжня у всьому! Немає слів! Королева!", "Спасибі величезне за ефір. Хоча б так подивитися на ваші виступи. Неймовірні емоції«,» Чарівна«,» ніжки шедевр«,» нескінченно любимо«,» виглядаєш чудово", - пишуть користувачі Мережі.

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