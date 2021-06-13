Відомий хореограф, зірка "Танців з зірками", Олена Шоптенко, розповіла про те, що допомагає їй добре виглядати

Артистка вважалася однією з найкрасивіших учасниць шоу "Танці з зірками", повідомляє Politeka.net. На жаль, минулого року вона прийняла рішення піти з проекту.

Зараз красуня займається творчою діяльністю, виховує сина, а також веде свій аккаунт в Instagram. На її сторінку підписано вже 294 користувачів Мережі, з якими вона регулярно ділиться сімейними кадрами, порадами, і цього разу розкрила секрет своєї привабливості.

"Між тим, як я виглядаю, і тим, як я себе почуваю - прямий зв'язок, і він працює в обидві сторони 😊 посміхаєшся - і йде втома, одягаєш каблуки – відчуваєш впевненість і драйв. Фарбуєш очі тушшю з ефектом розкритих вій? Будь готова по-новому поглянути на своє життя, акуратно! 😂 ",- написала танцівниця.

Олена поділилася своїм лайфхаком - зробити макіяж і посміхатися, щоб підняти собі настрій.

За півгодини публікація зібрала сотні лайків і трохи коментарів.

"Купити собі нову сукню на літо для гарного настрою!",- написала одна з користувачок мережі.

Нагадаємо, Олена Шоптенко поділилася в одному з інтерв'ю, що використовує молочко для вмивання разом з водою, адже без неї - це розмазування бруду по обличчю. За словами хореографа, вода повинна бути теплою для розчинення компонентів.

Олена завжди вибирає гелі для вмивання, якими, як і шампунем, користується два рази.

Нагадаємо, Шоптенко після застіль показала, як позбавляється від зайвої ваги: "розтрясли пасочки...".

Також Politeka писала, що Шоптенко з " Танців з зірками "показала, чим займається її маленький син:"недитячі пристрасті".