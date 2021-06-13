Лілія Ребрик може похвалитися не тільки акторським талантом, а й і своїми кулінарними талантами
Як повідомляє Politeka.net, українська телеведуча Лілія Ребрик-щаслива дружина і мама двох чарівних доньок. Вона із задоволенням ділиться в мережі сімейними кадрами і моментами з життя. а також рецептами і корисними порадами.
На сторінці в Instagram вона поділилася рецептом приготування страви для домашніх і гостей, яка гарантовано може сподобатися всім.
Лілія запропонувала шанувальникам приготувати страву зі смажених огірків. Для цього нам знадобиться 200 гр огірків, 150 гр цибулі, 130 гр моркви, 4 столові ложки олії. Сіль, перець і зелень - за смаком.
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"Моркву натріть на тертці. Розріжте навпіл цибулину і кожну половинку наріжте тоненькими півкільцями. Тепер натріть на тертці огірок і відкиньте його на 10-15 хвилин на друшляк, щоб позбутися від зайвого соку. На сковороді розігрійте масло. Додайте цибулю і готуйте на помірному вогні, перемішуючи, до тих пір, поки півкільця не стануть прозорими або золотистими. Додайте моркви і готуйте ще 3-5 хвилин. Перемішуйте! Коли морква буде готова - додавайте огірки. Не перетримайте овочі на сковороді, тому що огірок може стати кашею", - поділилася ведуча рецептом і тут же запропонувала спробувати приготувати цю страву.
Лілія супроводила рецепт знімком, на якому позувала в елегантному чорно-білому брючному костюмі. Відкриті плечі на кофті і об'ємні рюші в області декольте надали образу легкість і кокетство. А тонкий поясок на талії, підкреслив крихкість фігури Ребрик. Волосся ведучої укладене в красиву зачіску, а на обличчі легкий макіяж з акцентом на губи.
Фолловери в коментарях захоплюються позитивом і енергією Лілії, а також діляться своїми рецептами: "дуже цікавий рецепт, заінтригували, Ліля, огірки ніколи не смажила!", "Ого😮 ось так рецепт! Дуже цікаво", "як завжди красуня".
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