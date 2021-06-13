Літо покаже, на що здатне

Погода в червні готує українцям сюрприз

На зміну грозам і дощам прийде справжня літня спека. Про розповів народний синоптик Володимир Деркач, пишуть «Факти».

Згідно з прогнозом, у другій десятиденці червня ночі все ще будуть холодними, до 20 Червня можливі дощі. У цьому з народними синоптиками погоджується Український гідрометцентр, прогноз якого обіцяє найближчими днями сильні дощі та грози.

Володимир Деркач прогнозує, що погода відчутно зміниться після літнього сонцестояння 21 червня. Після настання астрономічного літа прийде і літня спека, хоча ймовірність дощів все ще залишається.

Відзначимо, колега Деркача Леонід Горбнь попереджав, що 16-17 червня можливе вже сильне похолодання, а підніматися температура почне з 22 червня.

Дощі, за його прогнозом, вірогідні 18-19, 24-26 і 30-го червня.

Що стосується наступних місяців, то раніше народний синоптик Леонід Горбань повідомляв, що початок липня буде дощовим, від 4 до 8 липня –вдарить аномальна спека, 11-17июля - дощі і бурі, від 18 до 28 липня - спека, 25 - гроза і буря, 30 Липня - дощі.

Серпень же, за його прогнозом почнеться з спеки, 2 серпня - гроза і буря, 8 - буря, 11-14, 22, 27 і 29 серпня - дощі, від 19 до 21 і від 23 до 26 серпня - спека.

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