Нове подорожчання газу загрожує українцям

Ціну на газ в Україні можуть підвищити, якщо Росія вирішить перервати транзит "блакитного палива" через територію нашої країни. Про це заявила радник міністра енергетики Олена Зеркаль в ефірі телеканалу " Україна 24".

За словами Зеркаль, Росія штучно стримує європейський ринок і не поставляє ті обсяги, які зараз необхідні для Європи.

"Була холодна весна, зараз треба все наповнювати, і ціни на газ дуже високі. А якими вони будуть взимку-ніхто не знає", - заявила радник міністра.

Зеркаль додала, що в умовах переривання транзиту газу через територію України цієї зими, "для нас це буде дуже відчутно, в першу чергу в плані того, що ми отримаємо дуже дорогий газ".

"Зараз ми можемо постачати газ так званим віртуальним шляхом, тобто віртуальний реверс, коли йде обмін газу, і так працює в усьому світі. Якщо не буде транзиту, то нам доведеться фактично фізично постачати газ з Європи, і витрати на постачання газу значно збільшаться", - заявила радник минимстра.

Як повідомлялося раніше, в червні ціна газу коливається в діапазоні від 8 до 13,5 гривні за кубометр. Газопостачальні компанії формують вартість синього палива в залежності від закупівельної ціни, а також контрактів, укладених з імпортуючими компаніями.

Згідно з попередніми прогнозами, до вересня ціна газу буде трохи знижуватися. За попередніми даними, більш приємну вартість палива українські споживачі зможуть спостерігати вже в липні 2021 року.

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