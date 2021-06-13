На Херсонщині поліцейський відкрив стрілянину по людях, які їхали в машині з дітьми

Як пише Politeka.net, про це повідомили в регіональному ЗМІ Мост. Як стало відомо, старший інспектор з особливих доручень УОАЗОР ГУНП в Дніпропетровській області Павло заєць відкрив вогонь з травматичного пістолета по людях, які їхали в авто.

Інцидент стався в Херсонській області на трасі неподалік від села Цукури Каховського району. Павло Заєць, який їхав у бік Коробків, не надав перевагу в русі іншому водієві, створивши аварійну ситуацію. Водій, якого підрізали, вирішив наздогнати кривдника, щоб домогтися вибачень. Павло Заєць у відповідь відкрив стрілянину по людях прямо на очах їхніх дітей, які перебували в автомобілі. Пізніше з'ясувалося, що обидва чоловіки були в АТО, як і нападаючий на них Заєць.

Один з чоловіків отримав поранення в ногу, а другий був поранений в живіт. Одному з мужчин потрібна була термінова операція. Діти отримали переляк і, за повідомленнями ЗМІ, перебувають у шоковому стані.

Відомо, що на місці події працювали поліцейські, слідчі внутрішньої безпеки та представники ДБР.

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