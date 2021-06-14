Вагітна дружина Віктора Павлика Катерина Репяхова, яка знаходиться на 40-му тижні вагітності, похвалилася подарунком

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram Катерина вирішила опублікувати цілу серію кадрів зі святкування свого дня народження. При цьому дівчина помітила, що 27 – річні може бути відзначено досить бурхливо - їй навіть довелося нести спеціальну родову сумку в машину.

Справа в тому, що з дня на день дівчина вже повинна була народити, так як перебуває на 40-му тижні вагітності і навіть на святі потрібно було бути готовою до «сюрпризу».

Для коханої Віктор Павлік в подарунок вибрав брендовий годинник Bering, ціна яких варіюється від чотирьох до шести тисяч гривень в середньому.

Ними Катерина і похвалилася на фото в Сторісах, а також показала, як танцює з чоловіком і святкує разом з мамою.

"Треба йому частіше народжувати" - каже дівчина в сторі з букетами.

Відзначимо, Молода дружина Віктора Павлика, стала не тільки благовірною музиканта, але і його концертним директором. Дівчина вже встигла завагітніти від 55-ленего чоловіка, і тепер часто розповідає в соцмережі Instagram про те, як проходять її будні в очікуванні сина.

На інших фото і відео Катерина зняла себе в дзеркало в ресторані, де проходить святкування. Для вечірки вона вибрала довге яскраве плаття просторого крою, яке не приховує величезний живіт перед пологами. Її волосся акуратно укладені, а на обличчі легкий макіяж і задоволений вигляд.

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