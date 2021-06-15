Відомий український виконавець Олександр Пономарьов розповів рецепт цікавої страви

Як пише Politeka.net, Олександр Пономарьов побудував кар'єру успішного українського співака і навіть двічі встиг розлучитися, а нещодавно взяв участь у шоу "Маска", де з'явився в образі Лева. Не забуває виконавець і про соціальні мережі, де вражає не тільки стильними образами, а й цікавими постами.

Цього разу Олександр вирішив опублікувати коротке відео, на якому показав процес приготування бограча, додавши покрокову інструкцію:

"За Вашими побажаннями викладаю рецепт мого бограча.

Складові: м'ясо (телятина в моєму випадку), морква, цибуля, болгарський перець, помідори подрібнені, картопля, прісні кльоцки, часник, солодка паприка, сіль, масло рафіноване! За часом що скільки готується, готую на око!

Послідовність:

1) масло в казан

2) у розігріте масло-м'ясо, сіль, паприку

3) цибуля, сіль паприку - до золотистого кольору

4) морква, сіль, паприку

5) болгарський перець, сіль, паприку

6) перемелені томати, сіль, паприку

7) заливаю все водою, досолити за смаком

8) пробуємо м'ясо, якщо майже готове, кидаємо картоплю і Угорську приправу Eros Pista!

9) по готовності картоплі кидаю кльоцки !

Після вогню даю бограчу трохи настоятися зазвичай, але на цей раз у мене не вийшло - гості не дали настоятися", - поділився Пономарьов.

Фанати подивилися ролик більше 2 тисяч разів і написали коментарі:

"І як тепер дожити до обіду?", "Спасибі за рецепт! Треба обов'язково спробувати приготувати!", "Смачного","цікаве блюдо, обов'язково потрібно спробувати приготувати, звичайно, на багатті смачніше, ніж на плиті".

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