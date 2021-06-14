За показниками захворюваності Україна потрапила в "зелену" зону Євросоюзу
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів про рівень захворюваності в Україні. Про це передає Politeka.net з посиланням на повідомлення прес-служби офісу президента.
Так, стверджується, що Україна потрапила в "зелену" зону Європейського Союзу з показником захворюваності коронавірусом 74,71 випадки на 100 тисяч населення при критерії ЄС в 75 випадків.
Зараз всі регіони України знаходяться в "зеленій" зоні адаптивного карантину.
Зазначимо, адаптивний карантин в Україні включає в себе ряд заходів. Зокрема, в громадських місцях слід перебувати в масці, перевезення пасажирів допускається тільки в межах сидячих місць, масові заходи можна проводити за участю не більше однієї людини на чотири квадратних метри, а в кіноетатрах та інших подібних місцях - із заповненням залів на дві третини місць. Кафе і ресторани тепер можуть працювати цілодобово.
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Підкреслимо, що 14 червня в Україні виявили мінімум нових випадків коронавірусу з початку року - 420 заражень за добу. Найбільше нових випадків у Києві та Запорізькій області.
За вчора госпіталізували 464 людини, померли 13 осіб, а видужали 3328 пацієнтів. За добу протестували методом ПЛР 11 638 осіб, методом ІФА - 1589 осіб, Експрес-тестами - 4629 осіб.
Нагадаємо, за весь час пандемії в Україні:
- захворіли-2 223 978 осіб;
- одужали-2 130 665 осіб;
- летальних випадків-51 692;
- проведень ПЛР-тестів - 10 516 186.
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