За показниками захворюваності Україна потрапила в "зелену" зону Євросоюзу

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів про рівень захворюваності в Україні. Про це передає Politeka.net з посиланням на повідомлення прес-служби офісу президента.

Так, стверджується, що Україна потрапила в "зелену" зону Європейського Союзу з показником захворюваності коронавірусом 74,71 випадки на 100 тисяч населення при критерії ЄС в 75 випадків.