Відома українська телеведуча і співачка, зірка " Орел і решка" Регіна Тодоренко розповіла про свої почуття після звістки

Регіна дізналася в свій власний день Народження про смерть дідуся, тому ранкове святкування було перервано через переживання. На відпочинку із зіркою якраз перебувала мама і Син, тому артистка поділилася своїми почуттями разом з ними.

Розповідаючи подробиці того, що сталося, Регіна також зробила ще кілька Сторі про дідуся:

"Тепер у нашої сім'ї з'явився ще один ангел, який буде нас оберігати. Я знаю, ти хотів щоб ми і далі йшли, посміхаючись по життю. Відтепер Я буду кожен день народження згадувати про цей кругообіг життя. Одна душа йде, щоб звільнити місце для іншої", - написала зворушливо Регіна.

Зараз Регіна перебуває на відпочинку разом з сином і мамою, де весь час вивчає курортну зону і розважає сина в незвичайних парках з динозаврами. Сьогодні зірка планувала влаштувати сімейний щасливий день і святкування 31-річчя.

Однак зовсім недавно, прямо з ранку святкування Тодоренко отримала сумну звістку. Як виявилося, свято зірки затьмарилося новиною про смерть дідуся Альоші. Ще сонна Регіна за столом з похмурим виразом обличчя поділилася з фанатами своїми переживаннями.

"Шкода, що слідом за хорошими новинами приходять і погані. Мені складно підібрати слова, і я не впевнена, що вони взагалі потрібні. Спочивай з миром, дідусь Альоша", - написала Тодоренко.

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