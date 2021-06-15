Відомий український телеведучий Володимир Остапчук показав, як відпочиває в Чорногорії

Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук, який розлучився з дружиною минулого року, вже встиг одружитися з Христиною Горняк. Парочка щаслива і постійно ділиться спільними фото в соціальних мережах і за новими сторіс можна зрозуміти, що сім'я вирушила на відпочинок в Чорногорію.

Володимир Остапчук для передплатників вирішив показати, як проходять перші дні відпустки на курорті. Перше, чим зайнявся телеведучий-орендував авто. Володимир опублікував знімок кабріолета, хвалячись фанатам.

"Наше крихітка на відпочинок. Звуть Дуня", - підписав фотографію Володимир.

На другому сторіс Остапчук і Горняк вже йшли разом, радіючи приїзду в Чорногорію:

"Тут така краса, що оку потрібно години півтори звикнути".

Повідомлялося, що дружина телеведучого Володимира Остапчука Христина Горняк показала чарівне чорно-біле фото на яхті.

У своєму мікроблозі Христина показала миле чорно-біле фото з прогулянки на яхті по Дніпру в Києві. На новому знімку дівчина з'явилася в стильному образі - на ній короткі джинсові шорти, які оголили стрункі ніжки, і білосніжна футболка, а на голові Пляжний капелюшок і строкатий хустку, волосся ж розпущене і розпатлане вітром.

Нагадаємо, Остапчук розлютив українців, ставши ведучим шоу "Співають всі"

А ще Politeka писала, що дружину Остапчука в коротких шортиках замучила совість на прогулянці без чоловіка

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