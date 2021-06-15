В Україні почала змінюватися погода

Як передає Як передає Politeka.net , прогнозом на 16 червня поділилася синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

Фахівець повідомила, що майже на всій території України не припинитися опади, хоч температура повітря нарешті буде схожою на літню.

Так, в більшості регіонів стовпчики термометрів досягнуть позначки у 27 градусів.

"У Карпатах "нуля" і снігу вже не буде, проте в горах очікується +8+14 градусів, на високогір'ї, звичайно, холодніше +5+11 градусів", - зазначила Діденко.

Дощі та грози продовжувати докучати українцям.