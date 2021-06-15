В Україні почала змінюватися погода
Як передає Politeka.net, прогнозом на 16 червня поділилася синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.
Фахівець повідомила, що майже на всій території України не припинитися опади, хоч температура повітря нарешті буде схожою на літню.
Так, в більшості регіонів стовпчики термометрів досягнуть позначки у 27 градусів.
"У Карпатах "нуля" і снігу вже не буде, проте в горах очікується +8+14 градусів, на високогір'ї, звичайно, холодніше +5+11 градусів", - зазначила Діденко.
Дощі та грози продовжувати докучати українцям.
"Десь періодично дві-три краплі, десь накриє сильною грозовою зливою зі шквалом і градом", - поділилася синоптик.
Варто відзначити, що станом на ранок 15 червня в результаті ускладнення погодних умов залишилися знеструмленими 40 населених пунктів у трьох областях України. Через сильні пориви вітру і грози спрацювали системи автоматичного захисту електроліній. Без світла сидять жителі 27 населених пунктів Київської області, 9 - Чернівецької, 4 - Кіровоградської.
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А ще Politeka повідомляла, що град і шквали з новою силою атакують Україну, з'явився Точний прогноз: які області під ударом.
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