Танцівниця Ілона Гвоздьова показала кумедне відео танцю зі Славою Камінською

Як повідомляє Politeka.net, відома українська танцівниця і переможниця шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму мікроблозі в Instagram. Цього разу зіркова красуня показала в соцмережі відео забавного танцю, який виконала зі Славою Камінською під її новий хіт "Слава Богу".

У ролику видно, що зіркові красуні позують на причалі біля самої води в неймовірно красивому місці. Ілона з'явилася перед камерою в облягаючій фіолетовій сукні цікавого фасону, яка ідеальною по фігурі. Її волосся розпущене і трохи розпатлане вітром, а на обличчі легкий макіяж. поруч з нею Слава в темній сукні з рюшами, яке підкреслило пружні форми. Її волосся також розпущене і розпатлане, а на обличчі модні сонцезахисні окуляри.

У підписі до публікації Гвоздьова написала: "Всім колишнім присвячується. Малишка @babaslavka дякую за трек і за цей вечір. Дівчата пропоную The challenge #колишні: 1. Вивчи танець і запиши. 2. Постав в сторіс або пост з відміткою на мене і @babaslavka. 2. Познач свого колишнього. 3. Нам постав. 4. Прости, відпусти, забудь і живи далі в кайф". Користувачі тут же почали активно обговорювати нове відео танцівниці, засинаючи красунь компліментами в коментарях.

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