У Києві пенсіонерку спіймали на шахрайстві

Як передає Politeka.net, кадри і подробиці повідомив "Київ Оперативний"( щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)

В обмані бабусю запідозрив покупець в супермаркеті, який їй допоміг.

"Йду в магазин і бачу стоїть бабуся з возом і кульками просить грошей. Далі бачу, як за нею приїжджає таксі. Почав знімати відео", - йдеться в повідомленні.

Хлопець вирішив поцікавитися у жінки, як так вийшло, що кілька хвилин тому він їй дав 20 гривень, щоб купити їжі, а вже зараз вона відправляється додому на таксі.

"Добре люди заробляють, чому я так не заробляю?",- поставив риторичне питання обдурений хлопець.

Як виявилося, бабусю в місцевому супермаркеті знають давно.

"Касир з Новуса сказав, що вона "постійний клієнт" і просить оплатити покупки. Зі слів касира-900 гривень на день на покупках вона має, а то якщо пощастить і більше. Плюс те що, небайдужі люди дають", - йдеться в повідомленні.

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