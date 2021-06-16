У Києві пенсіонерку спіймали на шахрайстві
Як передає Politeka.net, кадри і подробиці повідомив "Київ Оперативний"( щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)
В обмані бабусю запідозрив покупець в супермаркеті, який їй допоміг.
"Йду в магазин і бачу стоїть бабуся з возом і кульками просить грошей. Далі бачу, як за нею приїжджає таксі. Почав знімати відео", - йдеться в повідомленні.
Хлопець вирішив поцікавитися у жінки, як так вийшло, що кілька хвилин тому він їй дав 20 гривень, щоб купити їжі, а вже зараз вона відправляється додому на таксі.
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"Добре люди заробляють, чому я так не заробляю?",- поставив риторичне питання обдурений хлопець.
Як виявилося, бабусю в місцевому супермаркеті знають давно.
"Касир з Новуса сказав, що вона "постійний клієнт" і просить оплатити покупки. Зі слів касира-900 гривень на день на покупках вона має, а то якщо пощастить і більше. Плюс те що, небайдужі люди дають", - йдеться в повідомленні.
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