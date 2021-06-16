В Україні очікується поліпшення погодних умов
Як передає Politeka.net, прогнозом на 16 червня поділилася синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.
За даними синоптика, спека прийде в Україну вже 17 червня.
"Протягом дня + 24 + 27 градусів, на півночі місцями до + 28 градусів. У південній частині очікується + 20 + 24 градуси", - повідомила Діденко.
А ось циклон над Кримом і Приазов'ям 17 - го червня зумовить складну погоду - в південній частині, на Сході і в центральних областях України очікуються грозові дощі та навіть град.
Погода почне змінюватися в кращу сторону вже під кінець тижня, зазначає синоптик.
"У п'ятницю, суботу і Зелену неділю в Києві буде справжнє літо - сухо, сонячно і +27+29 градусів", - підсумувала Діденко.
Зазначимо, що Україна досі не може відійти від наслідків стихії.
Після негоди 15 Червня без світла залишилися 177 населених пунктів у восьми областях: Дніпропетровській - 47, Донецькій - 39, Полтавській - 28, Кіровоградській - 27 Черкаській - 21, Київській - 11, Чернівецькій - три та Запорізькій - один.
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