В Україні очікується поліпшення погодних умов

"Протягом дня + 24 + 27 градусів, на півночі місцями до + 28 градусів. У південній частині очікується + 20 + 24 градуси", - повідомила Діденко.

За даними синоптика, спека прийде в Україну вже 17 червня.



А ось циклон над Кримом і Приазов'ям 17 - го червня зумовить складну погоду - в південній частині, на Сході і в центральних областях України очікуються грозові дощі та навіть град.

Погода почне змінюватися в кращу сторону вже під кінець тижня, зазначає синоптик.