Субсидії українцям перепризначать, деталі рішення: "подавати нові заяви доведеться, якщо..."

Субсидії українцям призначатимуть за новими правилами

Згідно зі змінами, які прийняв Кабмін, перепризначення допомоги буде проходити автоматично, але не для всіх, пише «Сьогодні».

Так, подавати нові заяви все ж доведеться, якщо субсидія:

надавалася в безготівковій формі (знадобляться дані для виплати готівкою, тому що тепер вся допомога виплачується "живими" грошима);

була призначена за фактичним місцем проживання, а не за місцем реєстрації (т. зв. прописки);

була призначена без урахування членів сім'ї, які прописані в житло, але не живуть там.

Подати заяви можна до 1 жовтня. Однак субсидію все одно призначать з травня цього року" заднім числом", а потім вже автоматично перепризначать всім одержувачам на опалювальний сезон.

Подати документи можна онлайн або в місцевих відділеннях органів соцзахисту.

До речі, відтепер всі житлові субсидії українці отримуватимуть виключно готівкою.

Всі громадяни, які користувалися безготівковою субсидією минулого опалювального сезону, до грудня 2021 року зможу отримати відповідні кошти. Тим, хто має відкриті рахунки в «Ощадбанку», вже в червні буде проведено перерахування цих коштів. Ті, хто не має відкритих рахунків в «Ощадбанку», повинні відкрити рахунок, після чого зможуть отримати зекономлені протягом минулого опалювального періоду суми субсидій для їх використання на власні потреби.

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